Посольство опровергло гибель россиян при крушении Ан-26 в Южном Судане

На борту грузового самолета Ан-26, который потерпел крушение в Южном Судане, россиян не было. Об этом посольство РФ сообщило в Facebook.

«На борту разбившегося 2 ноября близ столицы Южного Судана Джубы грузового самолета Ан-26, выполнявшего рейс по доставке дизельного топлива в населенный пункт Мабан штата Верхний Нил, российских граждан не было», — сказано в заявлении дипмисии.

Накануне стало известно, что самолет Ан-26, принадлежавший авиакомпании грузоперевозок Optimum Aviation («Оптимум Авиэйшн»), разбился в международном аэропорту Джубы в Южном Судане. Как сообщалось, в результате авиакатастрофы погибли пять человек, в том числе два гражданина России. По данным агентства Reuters, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

В среду упал самолет Ан-12, который следовал из Якутска в Иркутск. Он пропал с радаров в 19.45 по местному времени (14.45 мск), заходя на второй круг. В дальнейшем стало известно, что он потерпел крушение в районе села Пивовариха и загорелся.

По имеющейся информации, жертвами крушения самолета Ан-12 в Иркутской области стали семь человек. На борту воздушного судна находились только члены экипажа.