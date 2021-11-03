Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Росстат отчитался о годовой инфляции в октябре в России 19:19
Багаж фигуристов из России вовремя не доставили в Москву после этапа Гран-при... 19:12
Минобороны Латвии подарит Украине нелетающий чехословацкий самолет 19:05
Названы предварительные версии крушения Ан-12 под Иркутском 18:59
Бывший глава Google оценил метавселенную Цукерберга фразой «ждал этого... 18:57
Жириновский предложил ввести в школах уроки полового воспитания 18:55
Очевидец рассказал об обстоятельствах крушения Ан-12 в Иркутской области 18:49
Колосков о бразильцах из «Зенита»: в Европе они никто 18:48
IKEA впервые за два года повысит цены 18:46
ГИБДД призвала родителей следить за детьми 18:43

Посольство опровергло гибель россиян при крушении Ан-26 в Южном Судане

close
100%
EyeRadioJuba

На борту грузового самолета Ан-26, который потерпел крушение в Южном Судане, россиян не было. Об этом посольство РФ сообщило в Facebook.

«На борту разбившегося 2 ноября близ столицы Южного Судана Джубы грузового самолета Ан-26, выполнявшего рейс по доставке дизельного топлива в населенный пункт Мабан штата Верхний Нил, российских граждан не было», — сказано в заявлении дипмисии.

Накануне стало известно, что самолет Ан-26, принадлежавший авиакомпании грузоперевозок Optimum Aviation («Оптимум Авиэйшн»), разбился в международном аэропорту Джубы в Южном Судане. Как сообщалось, в результате авиакатастрофы погибли пять человек, в том числе два гражданина России. По данным агентства Reuters, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

В среду упал самолет Ан-12, который следовал из Якутска в Иркутск. Он пропал с радаров в 19.45 по местному времени (14.45 мск), заходя на второй круг. В дальнейшем стало известно, что он потерпел крушение в районе села Пивовариха и загорелся.

По имеющейся информации, жертвами крушения самолета Ан-12 в Иркутской области стали семь человек. На борту воздушного судна находились только члены экипажа.

Все новости на тему:
Обзор блогов и соцсетей
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть