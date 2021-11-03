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Мужчина признался, что подменил кошку жены 6 лет назад

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Depositphotos

На популярном интернет-форуме Reddit мужчина признался, что тайно подменил агрессивную кошку своей жены шесть лет назад на другую, более покладистую.

«У нее был полностью черный кот, который был чрезвычайно агрессивен. Он царапал всех, шипел на всех и половину времени не пользовался лотком. Моя жена настаивала на том, чтобы заставить его вести себя лучше», — сообщил он, объясняя мотивы своего поступка.

Он добавил, что когда его жена уехала на несколько дней, кошка стала совершенно невыносимой, после чего он решил съездить в приют для животных и поменять этого кота на другого. При этом даже спустя шесть лет он не сказал своей жене о поступке.

Женщина, как отмечается, не заметила подмену.

Ранее сообщалось о том, как пользователи Reddit не могли идентифицировать животное на фотографии, споря о том медвежонок ли это или щенок.

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