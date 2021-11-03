В Хабаровском крае с 4 по 12 ноября закроют ТЦ и введут QR-коды

Торговые центры закроют в крупных населенных пунктах Хабаровского края в период с 4 по 12 ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и низких темпов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Помимо торговых центров, в регионе также закрываются развлекательные, культурные объекты и алкомаркеты. Предприятиям, оказывающим косметические и бытовые услуги, кафе и ресторанам предписано работать только навынос и доставку.

С 13 ноября желающие посетить торговые центры, общепит, хостел, парикмахерские, косметические и спа-салоны, бани, бассейны и фитнес-центры должны будут предъявить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации. С этого дня вводятся QR-коды на междугороднем общественном транспорте, а граждане старше 60 лет начнут получать компенсацию льготного проезда по предъявлению QR-кода.

По данным регионального правительства, всего с начала пандемии в Хабаровском крае было выявлено почти 95 011 тыс. случаев COVID-19. За прошедшие сутки в Хабаровском крае выявили 437 новых случаев заражения, 301 выздоровели, пять человек умерли.