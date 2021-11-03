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Правительство России разрабатывает целостную систему поддержки семей с детьми

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Правительство России разрабатывает дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми, которая предполагает в том числе дополнительную помощь малообеспеченным россиянам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

«В рамках формирования такой системы планируется адресно поддерживать семью весь период взросления ребенка (от рождения и до совершеннолетия), охватив при этом все категории малообеспеченных граждан», — рассказали в правительстве.

Меры поддержки предполагается предоставлять в зависимости от материального положения семьи. При этом власти намерены упростить процедуру получения выплат и сократить до минимум число необходимых документов, необходимых для оформления соответствующих средств.

В августе президента РФ Владимир Путин поручил правительству в случае необходимости оказать дополнительную поддержку малообеспеченным группам граждан, чтобы не допустить снижения уровня их доходов. Кабмин накануне предоставил главе государства доклад по этому вопросу.

19 октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому правительство России дополнительно выделит 28,3 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет.

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