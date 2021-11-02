СК опубликовал видео допроса подозреваемого в изнасилованиях рэпера Yung Trappa

Следственный комитет опубликовал видеозапись допроса рэпера Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев), который подозревается в изнасиловании двух 18-летних девушек. Ролик разместил в Telegram телеканал РЕН ТВ.

На видео музыкант молча читает документы.

По версии следствия, Ширяев в ночь на 1 ноября надругался над девушками в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, напоминает РЕН ТВ.

Ранее подруга девушки, обвинившей рэпера в изнасиловании, выступила в защиту рэпера.

До этого сообщалось, что в отношении Ширяева возбудили два уголовных дела — за изнасилование и насильственные действия сексуального характера

Студентка по имени Алина обвинила Yung Trappa в изнасиловании. По словам девушки, во время вечеринки за городом Ширяев якобы бил ее по лицу, угрожал убить и выбросить в окно, после чего ей пришлось согласиться на половой акт. Вместе с Алиной в комнате находилась ее подруга — она также заявила об изнасиловании.