В Ростуризме попросили проверить кафе и отели после отравления россиян в Хургаде

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова обратилась с просьбой провести мониторинг кафе и отелей в Египте в связи с отравлением российских граждан на отдыхе в одной из гостиниц Хургады. Об этом сообщили представители ведомства на официальном сайте.

У Догузовой состоялся телефонный разговор с министром по туризму и древностям республики Халедом Эленани.

«В связи с последним инцидентом с массовым отравлением российских туристов попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания», — пояснила Догузова.

По словам главы Ростуризма, в Египте уже устроили прокурорскую проверку на фоне отравления соотечественников. Также выражена готовность к тому, чтобы принять все меры для обеспечения безопасности отдыхающих россиян.

Про массовое отравление российских туристов в Хургаде стало известно 30 октября. Все пострадавшие жили в одном отеле — AMC Royal Hotel.У всех постояльцев были одинаковые симптомы отравления. Большинство госпитализированных — дети от двух лет.

Также в Минтуризме Египта прокомментировали инцидент с отравившимися в отеле россиянами.