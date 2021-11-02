Вирусолог Волчков рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что через две недели, после начала нерабочих дней Россия должна выйти на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает газета «Известия».

«Значимый эффект на кривой заболеваемости мы увидим через неделю. А еще через неделю мы выйдем на плато, после которого заболеваемость должна пойти вниз», — утверждает Волчков.

По его словам, это будет возможно только в том случае, если люди действительно будут соблюдать карантин. По мнению Волчкова, чтобы отказаться от длительных сроков антикороновирусных ограничений, они должны быть строже.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что очередной подъем заболеваемости коронавирусом в России может, предположительно, произойти из-за невакцинированных граждан.

По данным оперштаба, в России с 1 по 31 октября заболели 1 002 764 человек. Этот показатель на 69,4% больше, чем было выявлено в сентябре и на 127% больше, чем годом ранее, в октябре 2020 года.