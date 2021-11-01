Женщина прокралась ночью в чужой дом, набрала ванну и стала пить вино

Жительница Денвера Холли Хатч в ужасе позвонила в полицию после того, как услышала, что кто-то пробрался в ее дом. Однако, как сообщает Fox 31, вместо опасного грабителя хозяйка обнаружила в своей ванной комнате отдыхающую в ней незнакомую женщину.

Хозяева выбежали из дома в панике, ожидая приезда полиции. Уже от полиции они узнали, что взломщица оказалась бездомной женщиной, которой вероятно, хотелось погреться.

В результате никто не пострадал, хозяйки помещения вернулись домой, а незнакомую женщину отвезли в больницу для проведения медицинского обследования. Тем не менее, Хатч уточнила, что взломщица успела украсть немного вина хозяев. Тем не менее, из-за того, что последняя вломилась в дом, вероятно, без злонамеренных целей, было принято решение не писать на нее заявление в полицию о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о медвежонке, который не смог украсть огромную тыкву с порога дома.