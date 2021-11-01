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Британские врачи бьют тревогу из-за травм детей после «Игры в кальмара»

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NetFlix/dailymail.co.uk

Врачи в Великобритании бьют тревогу из-за травм детей, полученных в результате попыток повторить задания из популярного сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, пользователи соцсетей пытаются повторить игру из второй серии, где участникам нужно было отломать края печенья с изображением до тех пор, пока не останется только форма этого изображения.

Приготовление сахарного печенья требует крайне высоких температур (150 гр. Цельсия), а липкая смесь прилипает к коже, как клей. Участившиеся случаи ожогов и рост числа пациентов, которым требуется пересадка кожи, вызвали озабоченность врачей.

Британская ожоговая ассоциация (BBA) опубликовала изображение обожженной руки в Twitter, отметив всплеск подобных обращений после выхода сериала и появления соответствующего контента в соцсетях.

«Проблема в том, что температура кипения сахара составляет более 150 градусов Цельсия, и любое проливание или контакт сиропа с кожей вызывает серьезные ожоги, которые усугубляются тем, что он прилипает к коже. Также беспокоит то, что возрастной диапазон пациентов, поступивших в последнее время, составляет от 11 до 15 лет. Некоторым из них потребовалась пересадка кожи. Наш общий совет — применять общие меры здравого смысла, хорошо известные поварам при приготовлении конфет или джема, включая использование рукавиц при приготовлении или переливании любой смеси сахарного сиропа, и, конечно же, надзор взрослых за приготовлением пищи в подходящих условиях», — заявила специалист по термическим поражениям кожи, замглавы ассоциации Кайван Шукроллахи.

Ранее сообщалось, что в Австралии, где набрал популярность подобный челлендж, школьник попал в больницу.

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