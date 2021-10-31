Полиция задержала повара египетского отеля, где отравились почти 50 человек

Генеральная прокуратура Египта опрашивает персонал отеля в Хургаде, где отравились 47 человек. Об этом пишет РИА «Новости».

«Допрошенные генпрокуратурой шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле, отрицают обвинения в свой адрес, вследствие этого ГП задержала их и поручила полиции провести проверку», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что всего госпитализированы 29 туристов из РФ, 14 из Эстонии и четверо из Чехии. Специалисты взяли пробы продуктов из холодильников для выяснения причин массового отравления. Министерство туризма Египта закрыло отель AMC Royal из-за угрозы отдыхающим. Владельца отеля отстранили от управления на три месяца.

Ранее одна из пострадавших в результате отравления в Египте российская туристка Надежда Ефимова в беседе с «Газетой.Ru» раскрыла подробности произошедшего.

30 октября стало известно, что в египетской Хургаде произошло массовое отравление туристов из России. Отравились до 40 россиян, все они проживали в одном отеле — AMC Royal Hotel.