В Саратове школьник на самокате врезался в коляску с 10-месячным ребенком

В Саратове девятилетний мальчик врезался в женщину, гулявшую с младенцем в коляске. Об этом сообщает портал «Регион 64».

О произошедшем рассказала пострадавшая, женщина прогуливалась с 10-месячным младенцем в коляске, когда в них неожиданно влетел ребенок на самокате. Девятилетний мальчик был в сопровождении матери.

«Если честно, помню плохо уже от шока, как я руками пыталась остановить этот самокат, но все же рулем он стукнул в лицо моему ребенку. Разумеется, на эмоциях я на него накричала», — рассказала женщина.

По словам жительницы Саратова она и младенец получили травмы, но обращаться в правоохранительные органы не стали. Иные подробности произошедшего неизвестны.

До этого сообщалось, что в Москве маленького ребенка госпитализировали после наезда электросамокатчика. Ребенка на «скорой» увезли в Детскую городскую больницу № 9 им. Сперанского, где врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематомы. Ребенка положили в хирургическое отделение медицинского учреждения, после чего передали информацию о случившемся правоохранительным органам. Известно, что самокатчик с места происшествия скрылся. Мать пострадавшего написала на неизвестного заявление в полицию, правоохранительные органы занимаются поиском нарушителя.

Ранее в Петербурге полицейский на электросамокате сбил ребенка.