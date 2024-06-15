Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал редким хамством требование лидеров стран «Большой семерки» (G7) к РФ выплатить ущерб, якобы который был нанесен Украине.

«С их стороны это редкое хамство и цинизм. Запад вооружает украинских боевиков, раздувает еще большее пламя конфликта, чтобы еще больше погубить Украину и погрузить ее в хаос, у них еще хватает наглости что-то требовать от РФ», — сказал он.

Шеремет подчеркнул, что США и Европейский союз еще получат ответ за все злодеяния, нанесенные России и Украине. Он отметил, что западные элиты зарабатывают на украинском конфликте путем поставок туда оружия.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что решение G7 по изъятию доходов с замороженных российских активов для того, чтобы финансировать Украину, является нелегитимным и политизированным. По мнению дипломата, западные страны в данный момент нарушают все нормы международного законодательства, превратившись в обычных грабителей чужого имущества.

Ранее в Госдуме назвали воровством предоставление кредита Украине за счет активов РФ.