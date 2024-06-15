Тренер сборной России оценил шансы Сафонова стать основным голкипером «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов считает, что Матвею Сафонову может помешать стать первым номером «ПСЖ» отсутствие опыта, передает «Спорт-Экспресс».

«На стороне Доннаруммы большое количество матчей в чемпионатах Италии и Франции, а также за сборную в международных турнирах. Это очень серьезный опыт, которого пока нет у Матвея», — сказал Кафанов.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

Ранее Юрий Семин поздравил Сергея Галицкого с переходом Сафонова в «ПСЖ».