Юрист рассказал, как может поступить Россия после изъятия ее активов

Российская Федерация может изъять американские активы, если страны-члены «Большой семерки» G7 воспользуются доходами от ее замороженных активов. Об этом сообщил РИА Новости юрист практики санкционного права и комплаенса NSP Глеб Бойко.

Страны «Большой семерки» 14 июня в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу 2024 года кредиты на сумму $50 млрд, которые будут погашаться из доходов от замороженных активов России.

В мае этого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому имущество США или связанных с ними лиц в РФ может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации российских активов или активов Центрального банка в Соединенных Штатах.

В отношении других стран-членов G7 в российском законодательстве таких норм пока не установлено, отметил Бойко.

После начала российской военной операции на Украине в 2022 году западные страны заморозили активы Центрального банка РФ примерно на €260 млрд, более двух третей из которых находятся в бельгийском банке Euroclear. По результатам 2022 года депозитарий получил с них доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. Ежегодно эти активы могут приносить прибыль в €3-5 млрд.

Ранее посол назвал нелегитимным решение G7 по доходам с российских активов.