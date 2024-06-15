Заместитель главы комитета парламента Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал преступным требование лидеров стран — членов «Большой семерки» (G7) к РФ возместить ущерб, якобы нанесенный Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Как сказал депутат, зарубежные партнеры Киева периодически ставят Москве «преступные ультиматумы» о выплате репараций в одностороннем порядке. При этом они «без зазрения совести» поддерживают обстрелы мирных российских городов и жилых кварталов со стороны украинских войск.

Законодатель подчеркнул, что именно США и их союзники предоставляют Украине миллиарды долларов в качестве военной помощи. По словам Шонуса, западные страны делают это ради продолжения боевых действий и, следовательно, дальнейшего разрушения Украины.

«Коллективный Запад вооружает киевский режим для продления горячего конфликта, не замечая, как говорится, в своем глазу бревна, поступательно толкая мир в пропасть ядерного конфликта», — резюмировал парламентарий.

14 июня главы государств — членов G7 согласовали итоговое заявление в рамках саммита в Италии. Одним из пунктов документа стало требование к РФ выплатить Украине компенсацию в размере $486 млрд.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) отказались размораживать российские активы до выплаты репараций Украине.