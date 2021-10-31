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На Земле началась магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце

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Depositphotos

Днем 31 октября в магнитосфере Земли началась магнитная буря, следует из данных на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук (ФИАН).

По его данным, буря слабая, ей присвоен соответствующий уровень G1. Ученые прогнозируют, что она продлится до середины дня понедельника. Причиной бури стала мощная вспышка класса X, которую зафиксировали на Солнце вечером 28 октября.

В лаборатории сообщили, что подобная ситуация может вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем, в результате чего космические аппараты начнут накапливать поверхностный заряд. Это создает риск сноса аппарата с орбиты. Помимо этого, возможны также перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации, а также помехи высокочастотной радиосвязи.

Параллельно с этим на территории России в ближайшие дни будут наблюдаться полярные сияния. Их можно увидеть на широтах до 55-60 градусов, то есть вплоть до Москвы.

Ранее в РАН предупредили россиян о сильных магнитных бурях на Земле 30 и 31 октября.

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