В Генконсульстве рассказали о состоянии четырех россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

Пятеро российских туристов, которые пострадали в ДТП с участием автобуса в Анталье, выписаны, еще четверо находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство РФ.

О ДТП стало известно в воскресенье, 31 октября. По данным диппредставительства, инцидент произошел примерно в 7.30 в черте населенного пункта Серик провинции Анталья. Автобус перевозил в аэропорт группу из 12 российских туристов. По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. В результате пострадали девять российских граждан.

16 октября в Турции недалеко от города Манавгат в Анталье произошло другое ДТП, в котором пострадали россияне. Автобус также вез из аэропорта в отель группу туристов. Одной из причин аварии могла быть скользкая дорога из-за дождя. После того как автобус опрокинулся и пассажиры не смогли выбраться через двери, им пришлось выбить лобовое стекло.