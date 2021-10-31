Мать погибших девочек в Кызыле была судима семь раз

Мать несовершеннолетних сестер, которых выбросил из окна дома в Кызыле их родственник, была осуждена семь раз, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его информации, в период с 2007 по 2016 год 31-летняя женщина была судима по статьям за умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, хранение наркотиков, деорганизацию деятельности колонии, в которой отбывала наказание, и дважды за грабеж.

В день трагедии женщина находилась на работе в кафе.

Как стало известно ранее, девочек 9 и 14 лет нашли с множественными травмами под окнами дома многоэтажки в Кызыле. Одна из них скончалась сразу, другая позже, в больнице.

По подозрению в убийстве детей задержали их родственника, 23-летнего Очура Санчата, который снимал комнату в квартире, где они проживали с матерью. Стало известно, что мужчина находился в федеральном розыске после того, как скрылся от суда по делу об угоне машины, и был судим за кражу.