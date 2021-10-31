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В генконсульстве рассказали о состоянии отравившихся в Хургаде российских туристов

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Ахмед Махмуд/РИА «Новости»

В генконсульстве России в Хургаде рассказали о состоянии отравившихся российских туристов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Нам известно, что они планируют этот отель на 48 часов закрыть для выяснения подробностей, всех переселят в соседний отель. Состояние у них удовлетворительное, они находятся в госпитале. Пока что, по заявлениям туркомпаний, к ним обращений не было. Вообще ни одного», — рассказал представитель генконсульства России в Хургаде.

Ранее в египетской Хургаде произошло массовое отравление туристов из России. По словам жителя Татарстана Азат Сабиров, отравились до 30 россиян, все они проживали в одном отеле — AMC Royal Hotel. У мужчины в Египет поехали отдыхать жена, теща и шестилетний сын.

Позднее стало известно, что отель в Хургаде, где отравились россияне, закрыт за нарушение санитарных норм, при этом число отравившихся достигло 40 человек.

Египетская прокуратура постановила закрыть AMC Royal Hotel на неопределенный срок. Все проживающие в отеле туристы были расселены по другим гостиницам.

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