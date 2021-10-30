Нью-Йорк назвали худшим местом во время зомби-апокалипсиса

Результаты исследования, проведенного накануне Хэллоуина онлайн-казино RantCasino.com показали, что Большое яблоко — худшее место во время начала зомби-апокалипсиса. Об этом сообщает газета New York Post.

Исследователи выяснили, что на территории мегаполиса располагаются 9 730 кладбищ, на которых захоронены около 12,7 млн человек.

«Потенциально, пожирающих плоть упрей с голыми черепами на улицах Готэма (неофициальное название Нью-Йорка — прим. ред.) будет больше, чем где-либо еще», — говорится в статье.

В RantCasino.com отметили, что, когда начнется восстание мертвых, самым безопасным местом в США будет штат Аляска, за ним идут Вайоминг, Невада, Гавайи и Делавэр.

Ранее кинокомпания Sony Pictures опубликовала в Twitter первый трейлер новой экранизации популярной игровой франшизы Resident Evil.

В ролике зомби-блокбастера, транслируемом со специально созданными помехами, показаны зомби-пес и подопытная секретной лаборатории Лиза Тревор.