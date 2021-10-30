Глава ВОЗ поблагодарил Путина за инициативу о признании вакцин

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил благодарность за инициативу российского лидера Владимира Путина о взаимном признании вакцин от COVID-19 странами «Группы двадцати» (G20). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Со стороны руководителя Всемирной организации здравоохранения <...> была выражена признательность президенту нашей страны за ту инициативу, с которой он вышел относительно необходимости мер в рамках «двадцатки» по взаимному признанию вакцин», — рассказала Захарова.

По ее словам, Гебрейесус выразил благодарность в ходе беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на G20 предложил поручить министерствам здравоохранения государств «двадцатки» проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов. Он также призвал ВОЗ ускорить процесс признания вакцин от коронавируса.