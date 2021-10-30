В Киеве епископ избил соседку из-за русского языка

В Киеве епископ Православной церкви Украины Андриан избил женщину, сообщает издание «Страна.ua».

Пострадавшая Иванна Бережная рассказал, что епископ — ее сосед. По словам женщины, он ее оскорблял и избивал из-за конфликта. Недопонимание произошло из-за ее собаки, чей лай раздражал церковного служителя. Также епископу не понравился русский язык, на котором говорили женщина и ее муж.

«Я даже не успела ему ответить. Даже рефлекторную сдачу не смогла дать. Так была испугана. Все произошло неожиданно», — рассказала Бережная.

Она уточнила, что церковный служитель также назвал женщину и ее супруга «сепаратистами».

Подробности о состоянии пострадавшей не приводятся. Она также не уточнила, написала ли заявление в полицию.

Ранее стало известно, что на Украине неизвестные отдали на переработку порезанные Библии. Такую находку приемщик вторсырья обнаружил в городе Бровары Киевской области.