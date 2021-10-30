В Москве мужчина час сидел на вышке ЛЭП по неизвестным причинам

На востоке Москвы мужчина забрался на опору линии электропередачи и не спускался более часа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что инцидент произошел в районе станции МЦК «Измайлово». Свидетели вызвали полицию и спасателей. Мужчина, личность которого не раскрывается, не выдвигал никаких требований и долго не реагировал на уговоры спасателей и психологов, продолжая подниматься все выше.

По данным на 18:05, мужчину удалось снять с вышки. Причины его поступка все еще не известны. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика потерял сознание и врезался в жилой дом под Новгородом. Автомобилю удалось сдвинуть здание на полтора метра. Внутри дома в этот момент находились мужчина, женщина и их внучка. По предварительным данным, пострадал только водитель, у которого диагностировали инсульт.