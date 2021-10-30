Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Эксперт по кибербезопасности Куценко предупредил об активности мошенников... 18:22
В Московском музее пропал рисунок художника Янкилевского 18:18
Глава «Молдовагаза» рассказал, как прошли переговоры... 18:16
В «Эвертоне» отреагировали на информацию об интересе к Головину 17:56
Washigton Examiner: Германия сближается с Россией, отдаляясь от НАТО 17:55
Путин обратился к «Большой двадцатке» с просьбой нормализовать денежно-кредитную... 17:55
Зюганов заявил, что КПРФ поручено разобраться в ситуации с Рашкиным 17:49
Болельщики «Спартака» потребовали у Федуна продать клуб 17:44
В Подмосковье девочку спасли от педофила благодаря умным часам 17:28
Митрополит Иларион оправдал убийство при самозащите 17:23

В Москве мужчина час сидел на вышке ЛЭП по неизвестным причинам

close
100%
Depositphotos

На востоке Москвы мужчина забрался на опору линии электропередачи и не спускался более часа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что инцидент произошел в районе станции МЦК «Измайлово». Свидетели вызвали полицию и спасателей. Мужчина, личность которого не раскрывается, не выдвигал никаких требований и долго не реагировал на уговоры спасателей и психологов, продолжая подниматься все выше.

По данным на 18:05, мужчину удалось снять с вышки. Причины его поступка все еще не известны. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика потерял сознание и врезался в жилой дом под Новгородом. Автомобилю удалось сдвинуть здание на полтора метра. Внутри дома в этот момент находились мужчина, женщина и их внучка. По предварительным данным, пострадал только водитель, у которого диагностировали инсульт.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть