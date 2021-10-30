В Подмосковье девочку спасли от педофила благодаря умным часам

В поселке Купавушка Балашихинского района Московской области спасли восьмилетнюю девочку от педофила благодаря умным часам у нее на руке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ребенок ушел гулять в 8 часов вечера и не вернулся. Спасатели, которых вызвали родители девочки, определили ее местонахождение с помощью умных часов, передававших геолокацию.

Девочку нашли в бане с незнакомым мужчиной. Ребенка госпитализировали в больницу Долгопрудного, насильника задержали сотрудники полиции.

Ранее в Новгородской области 13-летняя школьница сбежала от педофила, пока он снимал штаны. Мужчина подкараулил девочку рядом с городской баней, ударил ее по лицу и снял с нее куртку, после чего начал раздеваться сам. Девочка не растерялась и убежала, улучив момент. После того как насильника задержали, потерпевшая смогла его опознать.