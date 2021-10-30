Врач Тяжельников предупредил об ослаблении иммунитета из-за «температурных горок»

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что осенние «температурные горки» приводят к ослаблению иммунитета, передает РИА «Новости».

Он указал, что людям, у которых есть хронические заболевания, следует особенно следить за своим здоровьем.

«Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям», — сказал Тяжельников.

Ранее в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН России сообщили, что на Земле 30 и 31 октября будут зафиксированы магнитные бури, которые могут стать крупнейшими за последние несколько лет.

До этого стало известно, что ученые провели исследование и пришли к выводу, что глобальное потепление скоро сделает условия жизни на Земле невыносимыми.

Прежде всего о значительном повышении температур они предупредили жителей территорий от Долины Смерти в США до Ближнего Востока и от Индии до Сахары. В исследовании говорится, что они уже ощущают неудобства из-за изменений климата.