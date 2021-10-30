Москвичам пообещали теплую погоду в начале ноября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что начало следующей недели в Москве будет теплым, почти без осадков, передает ТАСС.

По его словам, в столице ожидаются двухзначные дневные температуры. Специалист уточнил, что температура воздуха составит +10-11°С или даже +13°С.

«С первого по третье число (ноября) вот такой диапазон», — заявил синоптик.

Он отметил, что осадков в этот период практически не ожидается, в дальнейшем воздух будет по-прежнему теплый.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве и Подмосковье на несколько дней установится солнечная и сухая погода.

Теплее всего, по его словам, будет в субботу, 30 октября. Днем воздух может прогреться до +14°С, «что на 7-8 градусов выше нормы и соответствует климатическим показателям конца сентября». Однако Тишковец указал, что температурный рекорд, установленный в 1967 году, когда термометр на базовой московской метеостанции ВДНХ показал 14,5°C, побит, скорее всего, не будет.