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В ДТП в Ингушетии погибли два человека, восемь пострадали

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Ингушетии в результате столкновения «Камаза» с легковушкой погибла женщина и младенец. Еще восемь детей пострадали, сообщает ТАСС.

Сообщается, что столкновение произошло на федеральной трассе «Кавказ» в районе Назрановской крепости. Причиной ДТП мог стать выезд автомобиля ВАЗ-2115 на полосу встречного движения для обгона. Женщина погибла на месте, а ребенок по пути в больницу. Остальных пострадавших пассажиров легкового автомобиля доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу.

МВД республики проводит проверку по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус попал в ДТП в Хабаровском крае, в результате чего пять человек были доставлены в медицинские учреждения.

До этого стало известно, что авария, в которую попали пять машин и грузовик на федеральной трассе Краснодар — Верхнебаканский в районе адыгейского поселка городского типа Энем, унесла жизни женщины и двоих детей.

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