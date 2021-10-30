Савченко обвинила власти Украины в ограничении прав граждан

Экс-депутат Рады Надежда Савченко заявила, что власти Украины совершают преступление против населения страны. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Хотите — вакцинируйтесь! Не хотите — не вакцинируйтесь! Это ваше право на выбор для сохранения вашей жизни и здоровья, которого вас никто не имеет права лишать!» — заявила политик.

По ее словам, вводя локдаун, украинские власти проводят незаконную сегрегацию и ограничивают доступ граждан к чиновникам, транспорту, праву на труд и многим другим услугам, которые государство обязано оказывать людям. Бывший парламентарий отметила, что таким образом Киев совершает преступление против народа.

«Встретимся с преступной властью в суде!» — добавила она.

На прошлой неделе сообщалось, что Савченко задержали в аэропорту «Борисполь», когда она и ее сестра пытались въехать на территорию Украины с поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19. Сама экс-депутат заявила, что ни она, ни ее сестра «не подделывали, не заказывали, не покупали никакие сертификаты».

Она также подчеркнула, что информация о состоянии здоровья находится под защитой государства, никому не дано право разглашать эту информацию, а при пересечении границы никто не вправе требовать от людей дополнительных документов, кроме паспорта или удостоверения военнослужащего. Кроме того, объявлять о «подделке» документов можно только после проведения сравнительной экспертизы, указала бывший парламентарий.