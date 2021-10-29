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В Минздраве рассказали, сколько беременных в России привились от коронавируса

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Внештатный специалист по акушерству Минздрава России Роман Шмаков заявил, что только 9,6 тыс. беременных в России из 760 тыс. вакцинировались от коронавируса. Об этом он сообщил на круглом столе, посвященном здоровью матери и ребенка в пандемию, передает ТАСС.

По его словам, это только 1,3% от общего числа беременных. Шмаков считает эти цифры «крайне низкими».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что министерство фиксирует рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди беременных. По словам министра, ведомство ранее одобрило вакцинацию против COVID-19 для женщин после 22 недель беременности.

Как заключил Мурашко, прививка против коронавируса поможет спасти жизнь будущей матери.

В конце сентября в Минздраве уточнили, сколько беременных в России вакцинировались от COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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