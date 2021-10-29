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Украинский СНБО прогнозирует до тысячи умерших от COVID-19 в сутки

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РИА «Новости»

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство прогнозирует до тысячи умерших от COVID-19 в сутки, сообщает телеканал «1+1».

«К большому сожалению, с учетом того, что мы сегодня имеем, тысячу умерших от COVID в первых числах ноября мы можем с вами иметь. Можно ли это остановить? Да, нужно идти вакцинироваться», — заявил Данилов.

Ранее Украина начала закупать в Польше кислород для пациентов после остановки своего завода.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что настрой украинцев против вакцинации продиктован тем, что Россия ведет «информационную войну» против Киева.

Данилов также выразил мнение, что коронавирус имеет искусственное происхождение.

В понедельник, 26 октября, на Украине зафиксировали новый пик суточной смертности от коронавируса — 734. По данным украинского минздрава, за сутки в стране выявлено 19 120 новых случаев COVID-19, госпитализировали 2939 человек, выздоровели 9738 человек.

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