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Представителя Кадырова по СЗФО отправили под домашний арест

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Кадр из видео/Youtube

Представителя Кадырова по СЗФО Ислама Хизриева, задержанного за приобретение наркотиков, отправили под домашний арест, сообщает «Интерфакс».

Решение суда о домашнем аресте обусловлено тем, что Хизриев является единственным кормильцем для пяти несовершеннолетних детей, а также супруги и матери, которые являются инвалидами.

Ранее представителя Кадырова не доставили на суд из-за срочной операции.

Хизриев не смог попасть в суд из-за того, что находится в Елизаветинской больнице. Отмечается, что ему потребовалась срочная хирургическая операция. Издание подчеркивает, что правоохранительные органы смогут вновь обратиться в суд в том случае, если подозреваемого можно будет перевезти из больницы.

В среду, 27 октября, Хизриев был остановлен сотрудниками ГИБДД на Новорощинской улице в Санкт-Петербурге, неподалеку от его офиса в бизнес-центре «Собрание». Сотрудник ГИБДД счел, что Хизриев находится под воздействием наркотиков, после чего представитель Кадырова по СЗФО был задержан, а его машина была досмотрена.

В машине Хизриева обнаружили три грамма запрещенного психостимулятора, а на медицинском освидетельствовании в крови мужчины были обнаружены следы наркотиков.

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