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Украинские власти взяли на стажировку создателя фейка для подделки COVID-сертификатов

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Depositphotos

На Украине создавшего фейковую копию госприложения «Дия» («Действие») хакера взяли на стажировку в Министерство цифровой трансформации. Хакерский аналог приложения позволял подделывать сертификаты о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщил в социальной сети Facebook первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

«Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую «Дию».», — сказано в сообщении представителя ведомства. По словам Енина, хакера сразу же познакомили с министром цифровой трансформации, после чего молодому человеку предложили искупить свою вину и пройти стажировку в министерстве.

Задержание создателя поддельного приложения прошло в Запорожье. С помощью его фейкового приложения пользователи смогли создавать поддельные копии паспортов, сертификатов о вакцинации, водительских прав и других документов.

Енин указал, что молодому человеку все равно придется отвечать по закону по статье 358 УК Украины. Максимально строгое наказание по ней - два года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Южная Корея экстрадировала в США обвиненного в киберпреступлениях россиянина.

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