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В Петербурге общепиту и досуговым заведениям запретили с 8 ноября работать ночью

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел ограничения на работу общепита и других предприятий после периода нерабочих дней — с 8 ноября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городского правительства.

«С 8 ноября вводятся следующие ограничения: предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, иным организациям исполнительских искусств, объектам развлечения и досуга, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, ледовым каткам и аттракционам разрешено работать исключительно до 23.00», — говорится в постановлении.

Кроме того, после указанного времени будет запрещено проведение физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий. При этом они должны будут соблюдать требования по ограничению участников.

Работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

Санкт-Петербург находится среди лидеров по числу зараженных коронавирусом. Только за минувшие сутки в городе выявили 3186 заболевших.

В Ленинградской области, начиная с 30 октября, будут принимать посетителей только при наличии у них QR-кода или ПЦР-теста. Также ограничения коснутся и работников заведений.

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