В Петербурге закончился «Спутник Лайт»

Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга ответил на жалобы горожан на то, что в пунктах вакцинации нет однокомпонентной прививки от коронавируса — «Спутника Лайт». Об этом сообщают «Известия.78».

«Поставки вакцины зависят от Министерства здравоохранения, так как именно оно распределяет вакцину по регионам. Вакцины «Спутник Лайт» на сегодня на складе нет», — уточнили в комитете.

Информацией о сроках поставки следующей партии препарата в ведомстве пока не располагают. В пресс-службе комитета напомнили, что вакцинироваться и ревакцинироваться против коронавируса можно любой зарегистрированной в установленном порядке вакциной.

По данным издания, «Спутник Лайт» закончился в пунктах вакцинации 27 октября.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в стране за последнее время существенно выросли темпы вакцинации. По его словам, решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в России «пока не принималось, нужно смотреть на развитие ситуации». Усилия властей будут считать в Кремле недостаточными до тех пор, пока не будет достигнут общественный иммунный барьер.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».