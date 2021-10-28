Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Заммэра Москвы назвала ситуацию с COVID-19 в Москве напряженной 17:20
Власти Крыма призвали контактирующих с больными COVID-19 соблюдать самоизоляцию 17:18
На Украине предложили поднять цены на газ для населения на 30% 17:17
Захарова: признавать правительство талибов* преждевременно 17:13
Майкл Джексон пугал детей в «Неверленде» клипом «Thriller» 17:09
Стала известна причина поездки Байдена без Псаки в Европу 17:03
Драма «Джонджоли» с Пересильд и Цыгановым получила международную награду 17:03
«Барселона» объявила о назначении временного главного тренера 17:01
В «Лаборатории Касперского» назвали самый разорительный тип хакерской... 17:01
В Москву на несколько дней вернется бабье лето 17:00

В Петербурге закончился «Спутник Лайт»

close
100%
Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи/РИА «Новости»

Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга ответил на жалобы горожан на то, что в пунктах вакцинации нет однокомпонентной прививки от коронавируса — «Спутника Лайт». Об этом сообщают «Известия.78».

«Поставки вакцины зависят от Министерства здравоохранения, так как именно оно распределяет вакцину по регионам. Вакцины «Спутник Лайт» на сегодня на складе нет», — уточнили в комитете.

Информацией о сроках поставки следующей партии препарата в ведомстве пока не располагают. В пресс-службе комитета напомнили, что вакцинироваться и ревакцинироваться против коронавируса можно любой зарегистрированной в установленном порядке вакциной.

По данным издания, «Спутник Лайт» закончился в пунктах вакцинации 27 октября.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в стране за последнее время существенно выросли темпы вакцинации. По его словам, решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в России «пока не принималось, нужно смотреть на развитие ситуации». Усилия властей будут считать в Кремле недостаточными до тех пор, пока не будет достигнут общественный иммунный барьер.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть