«Заключившего сделку с дьяволом» британского подростка осудили на 35 лет

В Великобритании 19-летнего подростка Даньяла Хуссейна приговорили к тюремному заключению на срок минимум в 35 лет за ритуальное убийство двух сестер. Об этом сообщило Reuters.

Двойное убийство произошло в июне прошлого года. Подросток заявил, что заключил сделку с демоном по имени «Могущественный Король Люцифуг Рофокал» о «принесении, по меньшей мере, шести жертв каждые шесть месяцев так долго, как он будет свободен и физически на это способен». В обмен на это потусторонняя сила помогла бы ему выиграть в лотерею. Хуссейн скрепил договор своей кровью.

Трагедия случилась в парке на северо-западе Лондона. 46-летняя Бибаа Генри и 27-летняя Николь Смоллман находились там в компании друзей, празднуя день рождения Генри. Сестры пробыли в парке до утра. Хуссейн напал на них и ударил Генри восемь раз, а Смоллман — 28. После убийства он оттащил их тела в лесную чащу, где на следующий день их обнаружил молодой человек Смоллман. Подростка, жившего с матерью, задержали спустя четыре недели. По мнению полицейских, тот факт, что он поранил руку во время расправы, не дал ему продолжить убийства.

За время праздника девушки сделали 150 фотографий, на последней из которых было «запоминающееся» изображение того, как девушки смотрят на кого-то сбоку. Полиция считает, что на кадре запечатлено появление Хуссейна.

Ранее стало известно, что в Рязанской области мужчину, подозреваемого в ритуальном убийстве 15-летнего пасынка, обвиняют в краже оружия.