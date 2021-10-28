Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Вирусолог Жемчугов поспорил с Гинцбургом о «стопроцентном» способе... 14:15
ФАС проверит «АвтоВАЗ» на законность установки допов 14:13
Жена Дегтярева показала хабаровчанам свой «культурный код» 14:12
Россия и страны АСЕАН приняли совместное заявление 14:02
Россияне рассказали, в какие приметы верят 13:59
Дина Аверина завоевала третье золото на чемпионате мира в Японии 13:57
В России могут появиться две назальные вакцины на основе «Спутника... 13:55
Систему QR-кодов для людей с медотводом от вакцинации планируют ввести... 13:51
Винер-Усманова назвала судей негодяями перед выставлением оценок Дине Авериной 13:50
Мясников назвал фатальную ошибку при лечении от COVID-19 13:50

В Госдуме оценили заявление Зорькина о риске вторжения в права человека при пандемии

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Нежелание граждан вакцинироваться наносит огромный ущерб как им самим, так и экономике, однако введение обязательной вакцинации в России не представляется возможным, заявила в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Так она прокомментировала высказывание главы Конституционного суда России Валерия Зорькина о возможном соблазне властей вторгнуться в сферу прав человека во время пандемии.

«Я не вправе комментировать личное мнение конституционного судьи. Тем не менее, я бы хотела обратить внимание на то, что сегодня невакцинирование отдельных категорий граждан наносит огромный ущерб экономике и самим гражданам. Конечно, вакцинироваться нужно. С другой стороны, я могу сказать, что никогда обязательной вакцинации не будет. Возможно, вакцинация будет включена в национальный календарь прививок, со временем мы придем к такому решению, и оно объективно обосновано. Граждане, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, общаются со множеством россиян, должны соблюдать определенные правила и порядок, установленный санитарными врачами в субъектах РФ. Вместе с тем, я достаточно сложно себе представляю возвращение к обязательной вакцинации. У нас по конституции запрещена такая дискриминация граждан по любому признаку», — рассказала она.

Депутат отметила, что поддерживает введение дополнительных ограничений для невакцинированных граждан.

«Я думаю, что обязательной вакцинации не будет, и вместе с тем я однозначно поддерживаю введение дополнительных ограничений, распространяющихся на тех, кто не привился. Я считаю объективно правильным, что нельзя без QR-кодов посещать места общественного пользования, большие спортивные площадки, клубы, в зависимости от состояния эпидемиологического и решения санитарных врачей субъектов РФ. Для тех, кто не хочет прививаться, нужно ограничивать их посещения и свободу передвижения, возможно. Пандемия закончится, поговорим об этом еще раз. Но я не думаю, что сейчас существует угроза, что власти захочется обязательно вакцинировать. Я просто не представляю механизма такой обязательной вакцинации и объективно понимаю, что он не возможен», — заключила Бессараб.

Ранее Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что в период кризиса, во время пандемии коронавируса, у власти может возникнуть большой соблазн вторгнуться в сферу прав человека.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть