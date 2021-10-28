Пульмунолог Алиева опасается волны детского коронавируса

Детский пульмонолог Татьяна Алиева из Челябинска отмечает, что в России может начаться волна детского коронавируса, так как коллективный иммунитет формируется в основном у взрослых. Об этом пишет портал 74.ru.

По словам врача, в Челябинской области растет число госпитализированных подростков и детей с COVID-19. Для них развернуто 160 коек, из которых по состоянию на 19 октября заполнено 120.

«Взрослое население сейчас идет к коллективному иммунитету за счет вакцинации и массовых заболеваний, и это, наверное, дает надежду справиться с пандемией... Но если коронавирус перекинется на детскую популяцию, если дети начнут болеть также тяжело — а тенденция видна — то мы можем получить новую волну», — считает Алиева.

Врач полагает, что одной из причин ростра заболеваемости среди детей стало безответственное поведение родителей, которые проводят досуг с детьми в местах массового скопления людей. Врач призвала семьи с детьми по возможности как можно больше времени проводить дома.

«Нам пора отказаться от заблуждения, что коронавирус пощадит детей», — сказала специалист.

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