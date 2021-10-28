Гинцбург: комбинация «Спутника V» и назальной вакцины может быть на 100% эффективна

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что иммунизация «Спутником V» и последующая ревакцинация назальной вакциной, вероятно, защитит от COVID на 100%, но это еще предстоит выяснить. Слова специалиста приводит РИА «Новости».

«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», — сказал Гинцбург.

Ранее Гинцбург заявил, что второй этап клинических исследований вакцины против COVID-19 в виде назального спрея в нос пока еще не стартовал. По словам главы учреждения, к этому этапу ученые еще не перешли в связи с отсутствием финансирования.

Накануне была подана заявка на клинические испытания назальной формы «Спутника V»

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

В Минздраве сообщили, что производители российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» заканчивают подготовку дополнительных документов для ее одобрения в ЕС.