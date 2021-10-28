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Врач рассказал, кто чаще всех болеет коронавирусом

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Agustin Marcarian/Reuters

Заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что чаще всех в России COVID-19 болеют пожилые люди старше 65 лет. Эксперт сообщила РИА Новости, что сейчас регистрируются максимальные показатели заболеваемости среди людей пожилого возраста.

По данным Руженцовой, в возрастной группе старше 65 лет продолжается рост числа новых случаев, а число заболевших сейчас составляет 224 на 100 тысяч населения.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уже ранее говорил, что основная масса всех заболевших новой коронавирусной инфекцией в России - это лица, не прошедшие вакцинацию. В середине октября министр сообщал, что от коронавируса привиты 42% людей в возрасте старше 60 лет.

Также Мурашко заявил, что наблюдается рост заболеваемости COVID-19 среди беременных. По словам главы ведомства, в стране одобрена вакцинация против COVID-19 среди женщин после 22 недель беременности.

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