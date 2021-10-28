В Москве и области начались нерабочие дни

В четверг, 28 октября, в Москве и Московской области начался период нерабочих дней в связи с ситуацией по COVID-19. Такой режим продлится до 7 ноября, передает РИА «Новости».

В столичном регионе будут закрыты большинство организаций. Исключения сделали для тех из них, кто обеспечивают работу инфраструктуры, а также компаний непрерывного цикла и некоторых федеральных учреждений.

В частности, приостанавливается работа торговых центров, ресторанов, кафе и фитнес-клубов. Также на этот период запрещены массовые мероприятия, у организаторов которых отсутствует разрешение мэрии или Роспотребнадзора. Вход в музеи и театры разрешен только по QR-коду. При этом будут закрыты кинотеатры, концертные залы, досуговые учреждения, библиотеки и цирки. Аптеки и магазины первой необходимости будут работать.

Оперативный штаб Москвы по противодействию пандемии коронавируса рассказал об основных ограничениях в период нерабочих дней, который начинается с четверга. На кого распространяются новые правила, кто будет работать с 28 октября по 7 ноября, где получить госуслуги в это время — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин своим указом установил в городе нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Отмечается, что помимо этого, в столице уже введена мера по переводы 30% сотрудников организаций на дистанционный режим работы, также горожане старше 60 лет и имеющие хронические заболевания обязаны соблюдать изоляцию. По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, текущая волна заболеваемости COVID-19 отличается от предыдущих волн, которые наблюдались ранее, но полтора года борьбы с коронавирусом дали столице «дополнительный опыт».