Голикова заявила о росте заболеваемости коронавирусом

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжает расти последние 6 недель. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с регионами, сообщает РИА «Новости».

«Как вы знаете, в Российской Федерации за последние шесть недель, это 37-я - 42-я недели 2021 года, наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», - сказала вице-премьер.

Она также напомнила, что осенью 2021 года Россия должна была достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу у 80% взрослого населения. Однако темпы вакцинации ниже плановых показателей, отметила Голикова.

«На сегодняшний день в среднем по стране доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа составляет 67,8%», — уточнила она.

Ранее вице-премьер выразила надежду на то, что при соблюдении всех мер по недопущению распространения коронавируса, период нерабочих дней будет коротким. Она напомнила о поручениях президента России Владимира Путина, согласно которым прививающимся работникам должны предоставлять два выходных, а у перешедших на дистанционную форму работы пенсионеров должна быть сохранена зарплата.

Нерабочие дни введены с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом в регионах можно корректировать их дату. Москва ввела период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.