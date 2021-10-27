Путин заявил, что российские потребители полностью обеспечены газом

Президент России Владимир Путин заявил о том, что российские потребители полностью обеспечены природным газом. Об этом он рассказал на встрече по рассмотрению вопроса по развитию топливно-энергетического комплекса и его газового сегмента, прямая трансляция которой велась телеканалом «Россия-24».

«Главное для нас — это то, что отечественные потребители, как граждане, так и предприятия ЖКХ, промышленности и других отраслей полностью обеспечены газом по устойчивым ценам, причем на долгосрочную перспективу», — заявил Путин.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что компания закончит закачку топлива в подземные хранилища газа России к 1 ноября. Этот процесс продолжится и в выходные дни. Он также подчеркнул, что закачка газа в ПХГ РФ велась в жестком режиме.

Ранее Путин в ходе планерного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что работа по заполнению второй нитки газопровода «Северный поток — 2» газом завершится в декабре текущего года. Глава государства напомнил, что первая труба газопровода уже заполнена голубым топливом.