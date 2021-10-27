Путин предложил сенатору Львовой-Беловой должность детского омбудсмена

Президент РФ Владимир Путин предложил занять должность детского омбудсмена сенатору Марии Львовой-Беловой, сообщает РИА «Новости».

Сенатор в свою очередь согласилась с предложением президента занять данную должность.

1 октября стало известно, что президент России Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием депутатом Государственной думы восьмого созыва.

Львова-Белова является специалистом по социализации и социальной адаптации детей-сирот, молодых взрослых с инвалидностью и выпускников детских домов. В 2020 году вошла в число победителей конкурса «Лидеры России 2020». В 2021 году стала выпускницей 4-го потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС («школы губернаторов»).

С 21 сентября 2021 года является членом Совета Федерации от Пензенской области. Львова-Белова выступила соавтором законов о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги; о беззаявительном начислении пенсий по инвалидности, а также о зачислении в одну школу, детский сад родных или сводных братьев и сестер.

Львова-Белова замужем за священником пензенской митрополии Павлом Львовичем Когельманом. Вместе супруги воспитывают девять детей, пять из них кровные, четверо — приемные, которые выросли и проживают отдельно. Также является опекуном 13 недееспособных совершеннолетних молодых людей с инвалидностью.