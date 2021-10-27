В Москве закроют алкомаркеты на время нерабочих дней

Магазины, в которых продается преимущественно алкогольная продукция, перестанут работать в Москве в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Департамента торговли и услуг столицы Тараса Белозерова.

По его словам, торговля алкоголем в указанные дни регулируется указом мэра Москвы Сергея Собянина от 21 октября 2021 года № 62-УМ. В документе сказано, что во время нерабочих дней прекратить работы должны все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%.

Белозеров отметил, что соответствующие требования получают в основном маленькие компании, так как крупные сети алкомаркетов и супермаркеты продают достаточно продуктов питания и вписываются в эти требования. Также работу прекратят объекты розничной торговли, продающие алкоголь онлайн, в том числе с доставкой.

Ранее сообщалось, что префектуры и районные управы Москвы потребовали от винотек и алкомаркетов закрыться на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.