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Определен продукт для хорошего сна

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Depositphotos

Арахисовое масло назвали лучшим вариантом для еды перед сном. К такому выводу пришли в своем исследовании американские диетологи. Работа опубликована на сайте USDA FoodData Central.

По их мнению, ореховая паста является хорошим источником полезных жиров и белка. Они помогут оставаться сытым в течение ночи. Диетологи уверяют, что всего две столовые ложки арахисового масла содержат 7 г белка и 15 полезных жира.

Сам арахис, по данным исследования, снижает риск сердечных заболеваний, из-за того, что помогает в борьбе с ЛПНЛ («плохим холестерином»). Орех также богат несколькими минералами, включая железо, марганец, фосфор и магний. Он содержит витамин Е, а его низкий уровень недавно связали с плохим сном у женщин.

В арахисе содержится триптофан, который помогает улучшить качество сна. Триптофан нужен организму для выработки двух ключевых гормонов сна: серотонина и мелатонина.

Ранее врач рассказал, как уснуть при стрессе. Чтобы не стать жертвой бессонницы эксперт рекомендует также отказаться от кофе.

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