Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Каменский высоко оценил результативный старт сезона Овечкина в НХЛ 06:10
Китай призвал США разорвать все контакты с Тайванем 06:02
Россияне оказались не готовы разрешить детям бросить школу ради киберспорта 06:00
Роскосмос планирует вывести на орбиту в 2024 году робота «Теледроида» 05:54
Макгрегор объяснил проблему «Манчестер Юнайтед» положением Сульшера... 05:50
В США рекомендовали вакцинацию коронавируса детям в возрасте 5-11 лет 05:44
Иммунолог Крючков предупредил о росте заболеваемости из-за поездок россиян... 05:32
Милохин рассказал, что ему дается на льду сложнее всего 05:30
Исследование показало, что россияне планируют провести нерабочие дни в Турции и... 05:28
Депутат Волынец посоветовал украинцам запасаться навозом из-за энергокризиса 05:12

Дети погибли в Хабаровском крае, провалившись под лед

close
100%
Depositphotos

В Хабаровском крае двое детей утонули после того, как провалились под лед. Об этом пишет «Интерфакс».

Возбуждено уголовное дело по факту гибели детей

По версии следствия, днем 26 октября двое детей гуляли у водоема в районе поселка Горный. Затем они вышли на лед, он разрушился, дети оказались в ледяной воде и утонули.

По данным прокуратуры Хабаровского края, это были братья 6 и 11 лет.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье школьники на коньках утонули, провалившись под лед. Одного несовершеннолетнего успел спасти проходивший мимо мужчина.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях