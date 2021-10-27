Дети погибли в Хабаровском крае, провалившись под лед

В Хабаровском крае двое детей утонули после того, как провалились под лед. Об этом пишет «Интерфакс».

Возбуждено уголовное дело по факту гибели детей

По версии следствия, днем 26 октября двое детей гуляли у водоема в районе поселка Горный. Затем они вышли на лед, он разрушился, дети оказались в ледяной воде и утонули.

По данным прокуратуры Хабаровского края, это были братья 6 и 11 лет.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье школьники на коньках утонули, провалившись под лед. Одного несовершеннолетнего успел спасти проходивший мимо мужчина.