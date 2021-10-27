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Гинцбург сообщил о скорой регистрации детской вакцины в России

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Reuters

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА «Новости» о ходе работ над регистрацией детской вакцины против Covid-19.

По его словам, сейчас эксперты проводят фармакоэкспертизу прививки для детей и подростков. «Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации», — добавил Гинцбург.

Ранее Александр Гинцбург рассказал о побочных эффектах при вакцинации подростков от коронавируса. По его словам, во время клинических исследований детской вакцины выявили очень незначительные побочные эффекты — поднятие температуры до 37,2-37,3 градуса.

До этого сообщалось, что вакцина от коронавируса для детей, разработанная центром имени Гамалеи, может получить название «Спутник М».

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже направил в Минздрав России пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 среди подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». Прививать эту часть населения будут добровольно, при согласии родителей или законных представителей.

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