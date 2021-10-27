Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россиян предупредили о возможности кражи QR-кода 01:29
Оппозиция на Украине раскритиковала демонтаж ордена Великой Отечественной войны 01:20
Эксперты нашли больше 3 тыс. фейковых сайтов магазинов перед нерабочей неделей 01:17
«Ъ»: два человека задержаны по подозрению в хищениях... 01:12
Ловчев назвал только одного футболиста «Спартака», способного играть... 01:10
Экс-замглавы ФМС предложил построить отдельные кварталы для мигрантов 01:00
Антидопинговое агентство Украины подозревается в нарушении кодекса WADA 00:50
На востоке Ирака не менее 12 человек погибли в результате нападения... 00:48
В Центре Гамалеи заявили, что от вакцинации в России никто не умирал 00:45
Канцелярия премьера Судана подтвердила его возвращение домой 00:37

Суд приговорил к срокам до 25 лет троих человек за убийство мэра Копейска

close
100%
Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Челябинский областной суд 26 октября признал двух жителей региона виновными в организации убийства главы администрации города Копейска Сергея Вялова. Третьего жителя осудили как исполнителя заказного убийства. Об этом пишет РБК.

Они получили сроки от 19 до 25 лет.

«Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 25, 20 и 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении Следственного Комитета региона.

По версии следствия, подтвержденной судом, в августе 1994 года трое местных жителей организовали и совершили убийство Вялова. Установлено, что в период с 1994-2004 они также убили еще одного человека, совершили два покушения и подожгли здание налоговой инспекции Копейска.

Как пишет ТАСС, мотивом для убийства Вялова стало то, что, исполняя свои должностные обязанности, он многократно высказывал в адрес одного из обвиняемых требования о возврате в пользование города муниципального имущества. Речь шла о недвижимости, которая была передана мужчине предыдущим главой города.

Ранее была названа причина смерти брата погибшего мэра Кривого Рога. Тело погибшего обнаружил знакомый, приехавший его навестить. Накануне пострадавший жаловался на проблемы со здоровьем.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях