Суд приговорил к срокам до 25 лет троих человек за убийство мэра Копейска

Челябинский областной суд 26 октября признал двух жителей региона виновными в организации убийства главы администрации города Копейска Сергея Вялова. Третьего жителя осудили как исполнителя заказного убийства. Об этом пишет РБК.

Они получили сроки от 19 до 25 лет.

«Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 25, 20 и 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении Следственного Комитета региона.

По версии следствия, подтвержденной судом, в августе 1994 года трое местных жителей организовали и совершили убийство Вялова. Установлено, что в период с 1994-2004 они также убили еще одного человека, совершили два покушения и подожгли здание налоговой инспекции Копейска.

Как пишет ТАСС, мотивом для убийства Вялова стало то, что, исполняя свои должностные обязанности, он многократно высказывал в адрес одного из обвиняемых требования о возврате в пользование города муниципального имущества. Речь шла о недвижимости, которая была передана мужчине предыдущим главой города.

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