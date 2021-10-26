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«Генериум» подала заявку на клинические испытания назальной формы «Спутника V»

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Гендиректор компании «Генериум» Даниил Талянский заявил, что разработал и подал заявку в Минздрав на проведение клинических исследований назальной формы вакцины «Спутник V». Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, назальная форма вакцины просто впрыскивается в нос. При этом она разработана на основе разработки института им. Н. Ф. Гамалеи.

Талянский подчеркнул, что в таком виде препарат переносится гораздо легче, но по эффективности не уступает оригиналу. В компании надеются, что через 6-8 месяцев смогут зарегистрировать продукт и сделать его доступным для людей.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что второй этап клинических исследований вакцины против COVID-19 в виде назального спрея в нос пока еще не стартовал. По словам главы учреждения, к этому этапу ученые еще не перешли в связи с отсутствием финансирования.

Он не уточнил, когда примерно могут быть выделены деньги на исследование вакцины в виде спрея от коронавируса и какие сроки.

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