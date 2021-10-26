Франция получила отсрочку на маркировку шампанского в России до 31 декабря

Двухмесячный мораторий будет наложен на выполнение недавно принятого в России закона, запрещающего шампанскому из Франции использовать собственное название на кириллице. Об этом сообщает BFM со ссылкой на министра-делегата по вопросам внешней торговли Франка Ристера.

«Франция добилась от России вступления в силу сегодня моратория на выполнение российского винного законодательства до 31 декабря», — заявил Ристер.

Россия и Франция создали рабочую группу по решению спорной ситуации, связанной с российским законом о маркировке шампанского. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди.

Глава ведомства уточнил, что провел переговоры с заместителем главы Минсельхоза РФ Сергеем Левиным, в ходе которых стороны «пришли к соглашению о методе работы по уточнению нового российского закона о виноделии и поиску решения нынешней ситуации» с шампанским.

Речь идет о том, что, согласно закону, подписанному в начале июля президентом России Владимиром Путиным, только отечественные производители могут использовать на обратной стороне бутылки описание «шампанское», иностранным же поставщикам придется использовать маркировку «игристое вино».

В связи с этим дистрибьютор Moet Hennessy приостановил отгрузку шампанского в Россию. Впоследствии поставки были возобновлены, а компания согласилась изменить маркировку.